Winzerfest, Trödeltage, verkaufsoffener Sonntag in Leichlingen : Genießen, Stöbern und ein kleiner Piks im Stadtpark

Leichlingen Winzerfest, Trödeltage, verkaufsoffener Sonntag und mobile Vakzingabe zwischen den beiden Stadtparks. Das Wochenende in Leichlingen wird bunt.

Ein Stück Normalität kehrt in die Stadtparks und die Innenstadt zurück. An diesem Wochenende wird’s ein Vierklang aus Wein, Trödel. Shopping und Impfen.

Bis Sonntagabend bieten Winzer aus mehreren Regionen ihre Tropfen feil. Dazu gibt es Live-Musik. Samstag spielen „Masterblasters“, Sonntag das „Ich&Du Duo“. Geöffnet ist das Wonzerfest – Besucher müssen eines der drei G nachweisen (geimpft, genesen, getestet) am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Im alten Stadtpark heißt es Stöbern, Entdecken, Feilschen bei den Leichlinger Trödeltagen am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Wer das Angenehme mit einem kleinen, lebensrettenden Piks verbinden will: Das Impfmobil macht ebenfalls Station in Leichlingen. Am Sonntag, 29. August, steht das mobile Impfzentrum auf dem Taxistand an der Montanusstraße zwischen Trödelmarkt und Winzerfest. „Das mobile Impfangebot richtet sich an Personen ab zwölf Jahren. Die Impfwilligen sollten Ihren Personalausweis mitbringen, Jugendliche unter 18 Jahren müssen zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. Grundsätzlich sind alle erforderlichen Unterlagen vor Ort erhältlich (Aufklärungsmerkblatt, Einwilligungserklärungen, Anamnesebogen und vorläufige Impfbescheinigungen)“, weist die Stadt hin. Wer die Unterlagen schon vorab ausfüllen will, findet sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. „Ein mitgebrachter Impfpass erspart den Gang zum Hausarzt, um die Impfung nachtragen zu lassen.“