Evangelische Kirche und Ökumenischer Hospizdienst Gemeindefest mit Taufen in der Wupper

Der Termin ist zwar noch ein bisschen hin. Doch wer sich oder sein Kind selber in der Wupper taufen lassen möchte, hat jetzt noch Gelegenheit zur Anmeldung: Die evangelische Kirchengemeinde Leichlingen lädt am Sonntag, 30. Juni, zum Gottesdienst mit Wuppertaufen in der Kirche an der Marktstraße und in der angrenzenden Wupper ein. Anschließend feiert sie ihr Gemeindefest Am Pastorat 1.