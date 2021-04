Einbruch in Leichlingen : Geld aus Kiosk gestohlen

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte gegen 2.45 Uhr in einen Kiosk an der Schillerstraße ein und entwendeten laut Polizei Zigaretten und Bargeld aus dem Kassenbereich. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest; die Ermittlungen dauern an.

