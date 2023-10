Am Wochenende ist Herbstmarkt in Leichlingen Schlendern, Schauen, Schlemmen vor Schlosskulisse

Der Markt ist beliebt, nicht nur in der Blütenstadt und nebenan in Leverkusen. Auch aus der Region kommen Besucher, teils bis aus Düsseldorf, Wuppertal, Köln. Will heißen: Es ist erst etwas Geduld bei der Parkplatzsuche gefragt, dann eventuell ein bisschen Stehvermögen am Eingang aufs Schlossareal. Im vergangenen Jahr war die Warteschlange dort an den beiden Markttagen mitunter gut 50 Meter lang.