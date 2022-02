Politik in Leichlingen : Gebühren für Markthändler werden gesenkt

Info

Beschlüsse Die Anträge zum Einleitungsbeschluss des Bebauungsplans „Dierath West“ wurden mit sechs zu fünf Stimmen, sowie der Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Hochwassergebiet Wupper“ einstimmig beschlossen. Die Anträge zur Neubewertung des Bebauungsplanverfahrens Am Block sowie die Änderung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich wurden auf die Sitzung am 28. März vertagt.