Mobilität in Leichlingen Gartenstraße bleibt vorerst Einbahnstraße für alle

In ihrer Begründung führen die beiden Fraktionen einen Beschluss des Bundesrates von 2021 an, der die Weichen für eine Besserstellung von Radfahrenden im Straßenverkehr stellen sollte. Darin heißt es unter anderem: „Die Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung hat sich unter den in der derzeitigen VwV (Verwaltungsvorschrift) aufgeführten Rahmenbedingungen in der Praxis langjährig sehr bewährt – auch unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit. Sie ist durch entsprechende Forschung abgesichert.“