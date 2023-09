Nutzfeuer in Leichlingen jetzt verboten Gartenabfälle kompostieren statt verbrennen

Gartenbesitzer müssen sich nun also umorientieren. Laut Stadt können sie zum Beispiel eine Biotonne für die Entsorgung der Pflanzenabfälle bestellen. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband biete sie in verschiedenen Größen an. „Die Abholung erfolgt zweiwöchentlich, von April bis Oktober wöchentlich“, erklärt Wieczorek. Grünabfälle könnten außerdem zum Wertstoffhof gebracht werden. „Alternativ besteht die Möglichkeit, die Pflanzenabfälle auf dem eigenen Grundstück zu mulchen oder kompostieren.“