Kranke Bäume in Leichlingen Am Wallgraben fallen fünf Pappeln

Der Zustand der Bäume zwischen Wallgraben und Wupper ist problematisch. Zu dieser Einschätzung kommen sowohl der für Leichlingen zuständige Förster Karl Zimmermann als auch Fachleute, die die Stadtverwaltung extern hinzugezogen hat. Sie bestätigen damit die Befürchtungen des städtischen Baumkontrolleurs. „Die Verkehrssicherheit in diesem Bereich nahe dem Spielplatz Wallgraben sowie unmittelbar neben der innerstädtischen Fußwegeverbindung entlang der Wupper kann nicht mehr lange gewährleistet werden. Die Situation wird aktuell regelmäßig in kürzeren Abschnitten kontrolliert. Notfalls müssen Weg und Spielplatz umgehend gesperrt werden“, heißt es in einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Jamaika-Koalition zum „Pappelwäldchen“.