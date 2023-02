Auch in Leichlingen Freiwillige helfen an Förderschulen

Leichlingen/Rhein-Berg · Der Rheinisch-Bergische Kreis vergibt Plätze fürs Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst an Förderschulen. Start ist am 15. August oder 1. September. Interessierte können sich direkt bei den Einrichtungen bewerben, so auch bei der Martin-Buber-Schule in Witzhelden-Kuhle.

20.02.2023, 13:05 Uhr

Freiwilliges Soziales Jahr an der Martin-Buber-Schule in Witzhelden: Saskia hatte sich 2020 dafür entschieden und half den Schülern unter anderem beim Essen. Foto: Martin-Buber-Schule

Von Ina Bodenröder

Über 8200 überwiegend junge Menschen haben im Januar 2023 Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Nordrhein-Westfalen geleistet, bundesweit knapp 36.500. Die Zahlen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) lagen 2021 sogar noch höher: Mehr als 53.000 Freiwillige engagierten sich laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die Gemeinschaft. „Der Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr sind mehr als nur eine Überbrückung zwischen Schule und Ausbildung oder Studium. Bei der freiwilligen Arbeit erwerben junge Erwachsene soziale Kompetenzen und erhalten erste Einblicke ins Berufsleben“, betont aktuell die Kreisverwaltung und macht auf die Angebote für das kommende Schuljahr aufmerksam. Das FSJ und der BFD würden den jungen Leuten bislang unbekannte Perspektiven und wertvolle Lebenserfahrung bieten.