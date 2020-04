Wirtschaftsförderungsverein : WIV sagt Leichlinger Frühlingsfest ab und wirbt für lokale Händler

Leichlingen Laut Wirtschaftsförderungsverein sind Gutschein-Karten im Wert von 25.000 Euro noch nicht eingelöst. Damit das Geld in Leichlingen bleibt, sind Kunden vom 4. bis 31. Mai zum kaufen, aufladen und einlösen in über 40 Leichlinger und Witzheldener Geschäften eingeladen. Im Gegenzug wird auf Einkäufe zehn Prozent Rabatt gewährt.

Konkret geht es um die „GutscheinCard“, die in manueller Form seit zehn Jahren, in digitaler Ausführung seit zwei Jahren existiert. Insgesamt 25.000 Euro Guthaben seien demnach noch nicht eingelöst. „Damit das Geld in Leichlingen bleibt“, sagen Feuser und Pliefke, seien Kunden vom 4. bis 31. Mai zum kaufen, aufladen und einlösen in über 40 Leichlinger und Witzheldener Geschäften eingeladen. Im Gegenzug werde auf sämtliche Einkäufe zehn Prozent Rabatt gewährt. Aus technischen Gründen gilt diese Aktion ausschließlich für digitale Gutscheinkarten, der Wirtschaftsförderungsverein übernimmt sämtliche anfallenden Kosten. „Wir hoffen darauf, zusätzliche Impulse erzielen zu können.“