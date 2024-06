Spurenanalys: Wer ist der Täter? Junge Forensiker ermitteln und experimentieren

Das Projekt „Frühes Forschen“ kommt ursprünglich aus München und ist ein Franchise-Konzept. In NRW gibt es Standorte in Düsseldorf, Wuppertal und Langenfeld. Am Wochenende, in den Ferien und auch an Wochentagen bereitet fachkundiges Personal auf Wunsch Versuchsbauten für Groß und Klein vor: Im Alter von vier bis sieben geht’s dabei um Dinos oder Piraten, von sieben bis neun um Feuer und Vulkane, und die Neun- bis Zwölfjährigen jagen Verbrecher, lernen Elektrik kennen, oder alles zum Thema Parfüm.