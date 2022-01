Traditionsgeschäft in Leichlingen : Früherer Geselle übernimmt Bäckerei Kohls

Der Ofen in der Bäckerei Kohls ist defekt und wird abgerissen. Christian Schirmer, der das Geschäft übernimmt, hat einen neuen bestellt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Inhaberwechsel an der Mittelstraße: In der Bäckerei Kohls übernimmt der frühere Geselle Christian Schirmer – mittlerweile selbst Bäckermeister – das Geschäft. Zurzeit wird umgebaut. Der 26-Jährige erklärt, was er ändern und was beibehalten will. Der frühere Chef, Thomas Kohls, freut sich, einen Nachfolger für den Familienbetrieb gefunden zu haben.