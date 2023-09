Feuerwehr Leichlingen trauert mit der Familie Der frühere Wehrleiter Herbert Wieden ist tot

(sug) Der langjährige ehemalige Leiter der Leichlinger Feuerwehr, Herbert Wieden, ist tot. Der Ehren-Stadtbrandmeister außer Dienst starb am Donnerstag, 31. August, im Alter von 87 Jahren. „Wir trauern um einen zuverlässigen, aufrichtigen, traditionsbewussten und treuen Kameraden, der sein ganzes Leben und sein ganzes Wirken in den Dienst der Feuerwehr und damit auch in den Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen gestellt hat“, würdigt der heutige Leiter der Feuerwehr, Björn Heitmann, den Verstorbenen in einem Nachruf. Wieden war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und vieler hochrangiger Feuerwehrauszeichnungen.