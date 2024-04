Projekt im Hospizdienst Leichlingen Friedhöfe sollen wieder Begegnungsstätten werden

Dass in der heutigen Zeit oft ein Ort zum Trauern fehlt, wenn der Friedhof diese Aufgabe allmählich aufgibt, haben auch die Koordinatorinnen des Hospizdienstes erlebt: „Menschen, Angehörige ohne Ort zum Trauern sind manchmal verloren. Wir aber haben diese Orte in Leichlingen!“, sagte Christine Schwung mit Blick auf das, was nun auf den hiesigen Friedhöfen entstehen soll.