Freundeskreis Stadtmuseum Leichlingen Heimat- aber nicht hoffnungslos

Vorstandsmitglied Kurt Kaiß schwebt beispielsweise ein Projekt vor, in das er gerne junge Leichlingerinnen und Leichlinger einbinden möchte: Für eine Ausstellung „Leichlingen von oben“ will er die Blütenstadt aus der Luft zeigen – mit historischen Aufnahmen, die mit aktuellen Drohnenfotos kombiniert werden. „Das müsste doch auch für junge Leute sehr interessant sein“, ist sich Kaiß sicher, Mitstreiter zu gewinnen. Otto Büchel plant zudem, sich mit einem Projekt zum 60. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit dem französischen Marly-le-Roi in 2024 an Schulklassen zu wenden.