Aus Alters- und Gesundheitsgründen Freiwilligeninitiative sucht dringend Nachfolger

Elf Jahre ist es her, dass Tobias Rottwinkel, Cornelie Oeltzschner und Birgitt Färber als Gründungsmitglieder erstmals mit ihrer neuen „Freiwilligeninitiative Leichlingen“ (FIL) an die Öffentlichkeit gingen. Seither hat es gute und weniger gute Zeiten bei der Vermittlung von Menschen in ehrenamtliche Tätigkeiten gegeben. Jetzt ist allerdings ein Punkt erreicht, an dem ein Teil der Aktiven ihr Engagement aus Alters- und Gesundheitsgründen zurückfahren wollen. Im Sozialausschuss am Montag wandten sich deshalb Bärbel Becker, Birgitt Färber und Cornelie Oeltzschner an die Politik in der Hoffnung, dass auch die bei der Suche nach jüngeren Nachfolgern helfen kann.