Schwimmen : Freie Bahn im Blütenbad

Leichlingen Die Besucher des Freibades ließen nach der Wiedereröffnung nicht lange auf sich warten. Sie müssen sich jetzt vor dem Schwimmen erst registrieren. Im Wasser gilt das Einbahnstraßen-Prinzip.

17 Grad zeigt das Thermometer an. Freibadwetter ist anders. Trotzdem wollen die neunjährige Charlotte und ihre Schwester Sophie (7) sofort schwimmen gehen. Schnell die Badekappe auf den Kopf, den Neoprenanzug angezogen und ab ins Wasser. „Mit dem Neoprenanzug ist es gar nicht kalt“, betont Sophie, kreischt aber trotzdem, als sie ins Wasser springt. „Die beiden hatten einen richtigen Schwimmentzug in den letzten Monaten“, erzählt der Vater der beiden Mädchen, Markus Grieper. Und Charlotte betont glücklich: „Wir mussten unseren Papa gar nicht überreden mitzukommen.“

Nicht nur diese drei freuen sich über die Öffnung des Leichlinger Freibads am heutigen Sonntag. „Um 8.40 Uhr hatten wir schon unseren ersten Besucher“, berichtete Betriebsleiterin Alice Bosch. Das ganze Team des Blütenbads in Leichlingen habe in den letzten Wochen an einem passenden Hygienekonzept gearbeitet. „Das war viel Arbeit und hat uns jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt“, sagt Badleiter Helge Schönzeler. Im Bad gelten die gleichen Vorschriften wie in jedem anderen öffentlichen Gebäude. Das heißt: Mindestabstand einhalten, die Husten- und Niesetikette beachten und in der Warteschlange vor dem Eingang eine Maske tragen.