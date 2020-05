Polizei bittet um Hilfe : Leichlingerin wird vermisst

Leichlingen Seit Montagnacht ist die 36-jährige Magdalena Eva Wiesiollek von ihrer Wohnanschrift "In den Weiden" in Leichlingen verschwunden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten, psychisch kranken Person. Seit Montagnacht, 2.30 Uhr, ist die 36-jährige Magdalena Eva Wiesiollek von ihrer Wohnanschrift "In den Weiden" in Leichlingen verschwunden. Dort lebte die Frau gemeinsam mit ihren Eltern. Magdalena Eva Wiesiollek ist 1,68 Meter groß, sehr schlank (zirka 38 Kilo), hat braunes Haar (meist zusammengebunden) und ist vermutlich mit einer schwarz-grauen Sporttasche, in der sich unter anderem Skibekleidung befindet, unterwegs. Zudem hat sie vermutlich ein grün-graues Zelt mitgenommen. Sie führt eine Geldbörse mit Ausweispapieren mit, jedoch kein Mobiltelefon. “Frau Wiesiollek leidet unter einer psychischen Erkrankung, sodass aufgrund des physischen Zustands eine Gefährdung für ihre Person nicht ausgeschlossen werden kann“, so die Polizei. Hinweise unter Telefon 02202 205-0.