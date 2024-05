Unfall in Leichlingen-Witzhelden Frau weicht Hasen aus und fährt gegen Mauer

Eine 21-Jährige aus Langenfeld war mit ihrem Auto am Samstagmorgen auf dem Bechhauser Weg in Witzhelden unterwegs. Sie fuhr in Richtung Herscheid, als sie beim Linksabbiegen einem Hasen ausweichen musste, wie sie später der Polizei berichtete. Die Frau fuhr geradeaus gegen eine Mauer.