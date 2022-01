Handwerkerfahrzeug in Leichlingen : Frau verscheucht nächtliche Autoknacker

Handwerkerfahrzeug in Leichlingen

Leichlingen Größeren Schaden verhindert hat eine aufmerksame Autofahrerin, die am Mittwoch (12. Januar) gegen 23.45 Uhr beobachtete, wie jemand ein Handwerkerfahrzeug auf der Straße Roßlenbruch aufbrechen wollte.

Die Frau informierte die Polizei , dass eine dunkel gekleidete Person die Scheibe eines Kastenwagens eingeschlagen habe, während eine andere Person in einem silbernen Fiat mit laufendem Motor wartete.

Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Laut Polizei folgte die Frau dem Wagen der Täter, bis diese plötzlich in der Straße An der Glashütte aus dem Fluchtwagen ausstiegen und zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet flüchteten.