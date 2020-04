Freie Straßen laden zum Rasen ein : Beschwerden über Motorradlärm in Leichlingen

Beschwerden über Motorradlärm in Leichlingen

Das schöne Wetter lädt zum Motorradfahren ein. Immer häufiger beklagen sich Anwohner in Ortschaften und Städten über zu laute Motoren. Foto: dpa/Patrick Seeger

Leichlingen Franz Jung hat nichts gegen Motorräder. Im Gegenteil: Der 69-Jährige steigt selbst gern auf seine Maschine, um eine Tour zu unternehmen – „aber nicht so, dass sich jeder nach mir umdrehen muss“, betont er.

Durch die Corona-Maßnahmen ist der Verkehr heruntergefahren. Die Straßen sind weitgehend frei und das Wetter ist schön – viele Motorradfahrer nutzen die Gelegenheit. Am Wochenende hat Jung an der Kirchstraße in Leichlingen eine Zählung vorgenommen. „Nach einer halben Stunde waren von 50 Fahrzeugen 38 Mototrräder dabei“, sagt er und schätzt, dass ein knappes Viertel der Maschinen frisiert und damit lauter als die erlaubten 80 bis 85 Dezibel sind. Das sei vor allem für die Anwohner eine Zumutung.