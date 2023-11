Themenabend in Leichlingen Filmvorführung und Diskussion zu Flüchlingen

„Angekommen!?“ heißt ein Dokumentarfilm, der sechs Lebenswege von Menschen aus Syrien und dem Irak sechs bis sieben Jahre nach ihrer Flucht einfängt. Am Freitag, 10. November, ist er von 18 bis 20 Uhr im Weyermannsaal des Bürgerhauses Am Hammer zu sehen. Er thematisiert die Anfangsschwierigkeiten, die Herausforderungen der Sprache, die Träume, die die Menschen in die Fremde geführt haben, und wie Hoffnungen und Vorstellungen Wirklichkeit wurden. Nach dem Film berichten Regisseur Ulrich Leinweber, Björn Hesse, Leiter des Kommunalen Integrationszentrums, und Önder Balkaya von Leichlingen Hilft über Erfahrungen und Erkenntnisse und laden zu einer Diskussion ein. Der Eintritt ist frei.