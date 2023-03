Konzert zur Osterzeit in Leichlingen Figuralchor singt Johannespassion

Leichlingen-Witzhelden · Der Figuralchor der Evangelischen Kantorei führt am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der evangelischen Kirche an der Marktstraße auf. Auf eindrückliche Weise wird die Leidengeschichte Jesu nach dem Johannes-Evangelium erzählt.

22.03.2023, 11:04 Uhr

Maximilian Fieth übernimmt am Sonntag den Tenor-Part. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Chor übernimmt die Rollen aus dem Volk in dramatischen Chören. Dazu kommen ergreifende Arien und Choräle, die das Geschehen betrachten. Junge Solisten sind in den Rezitativen und Arien zu hören: Maximilian Fieth (Evangelist und Tenor-Arien), Michael Krinner (Christus), Jana Marie Gropp (Sopran), Julia Spies (Alt) und Leon Tchakachow. Begleitet wird der Chor vom Orchester „Capella santa croce“, einem Barockorchester, das auf historischen Instrumenten spielt. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, ermäßigt sieben Euro, bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Vorverkauf im Gemeindebüro (Marktstraße 7), in der Buchhandlung Pavlik (Im Brückerfeld) und bei Chormitgliedern.

(mkl)