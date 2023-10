Konzert in Leichlingen Figuralchor singt „König David“

Am Sonntag, 22. Oktober, führt der Figuralchor der Evangelischen Kantorei um 17 Uhr in der Kirche an der Marktstraße das Oratorium „König David“ von Arthur Honegger auf – mit einem Kammerorchester der Bergischen Symphoniker unter Leitung von Carsten Ehret-Pyka. Als Solistin tritt unter anderem die Leichlingerin Jana Marie Gropp auf. Karten für 16 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Pavlik, im Gemeindebüro und bei Chormitgliedern. Abendkasse 18, Schüler/Studenten ab 16 Jahren 7 Euro. Über das Leben von König David berichtet die Bibel. Der Komponist Arthur Honegger hat zu den Höhen und Tiefen packende Musik geschrieben.