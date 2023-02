In Ziegwebersberg und Unterschmitte Mehrere Einsätze halten Feuerwehr in Atem

Leichlingen · Schon wieder hat es an der Kreuzung zwischen Landwehrstraße und Am Stockberg am Wochenende gekracht: Laut Feuerwehr stießen zwei Personenwagen frontal zusammen. Dabei wurden sechs Personen verletzt.

12.02.2023, 13:47 Uhr

Erst im November 2022 hatte es an der Kreuzung Ziegwebersberg/Am Stockberg einen schweren Verkehrsunfall mit Verletzten gegeben. Foto: Michael Kiesewalter