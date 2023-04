Schwerer Unfall in Leichlingen Feuerwehr befreit Fahrerin aus Straßengraben

Feuerwehrkräfte haben am Samstag auf der L 294 die Fahrerin eines Kleinwagens aus ihrem Auto befreit, nachdem sie gegen 13.10 Uhr in Höhe Junkerholz mit dem Wagen in den Straßengraben gefahren war. Die Helfer brachten die schwer verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, berichtet die Feuerwehr. Der Pkw war aus ungeklärter Ursache in dem etwa 1,5 m tiefen Straßengraben gelandet. Die Feuerwehr, die mit etwa 45 Kräften im Einsatz war, unterbaute das Fahrzeug, hob es mit Lufthebern an und befreite die Fahrerin mit hydraulischem Rettungs-Gerät aus ihrem Auto. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme komplett gesperrt. Abschleppunternehmen und die Feuerwehr setzten zwei Winden ein, um den Pkw aus dem Graben zu bergen.