Problem: Stadt Leichlingen will anders erweitern, als die Wehrleute es wünschen Feuerwache Oberschmitte platzt aus allen Nähten

In der Umkleidekabine der Frauen hängen die dicken, schwarzen brandsicheren Jacken an den Haken, vereinzelt finden sich Fotos an den schmalen Spinden. Der kleine Raum der Feuerwache Oberschmitte, in dem sich im Notfall bis zu sieben Frauen schnellstmöglich ihre Ausrüstung anlegen sollen, wirkt schon ohne Personen darin sehr klein. Der Platz in den Umkleiden und im Sanitärbereich ist für den Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr ein großes Problem. Doch bei der möglichen Erweiterung des Gebäudes gehen die Vorstellung von Stadt und Brandbekämpfern auseinander.