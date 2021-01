Schulung für Busfahrer in Leichlingen : Lösch-Übung: Wenn der Autobus brennt

Leichlingen Bei einer Brandschutzhelferschulung im Leichlinger Busunternehmen Okuna sollen die Busfahrer lernen, ihre Hemmungen vor dem Feuer abzulegen, damit sie es wirkungsvoll bekämpfen können.

Am Samstag war er beim örtlichen Busunternehmen Okuna in Unterschmitte im Einsatz und schulte dort zehn Busfahrerinnen und Busfahrer, was im Notfall zu tun ist. Neben der Theorie auf dem Programm: ein Motorbrand im Heck des Busses, simuliert mit einem sogenannten Firetrainer, dessen mächtiger Flamme die Fahrer mit einem Handfeuerlöscher Herr werden mussten. Der Firetrainer arbeitet mit Propangas, gelöscht wurde mit Kohlendioxid. Im Bus sind normalerweise ein bis zwei Pulverlöscher an Bord, die Situation ist vergleichbar.