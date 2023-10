Chorschule Leichlingen Festlicher Abschluss für musikalische Geburtstags-Orgie

A-cappella-Musik vom Feinsten erlebten die Besucher der vollen Pfarrkirche St. Johannes Baptist am Sonntagnachmittag. Zu Gast war der Mädchenchor am Kölner Dom, der am Vormittag bereits das Hochamt zuhause gestaltet hatte, um dann in der deutlich kleineren Kirche, aber mit durchaus angenehmer Akustik, zu singen. Da lässt sich trefflich mit dem Raumklang spielen, so wie es das vorwiegend zeitgenössische Programm mit anspruchsvoller Vokalmusik vorsieht. Ein würdig-festlicher Abschluss für eine wahre musikalische Geburtstags-Orgie, mit der sämtliche Gruppen der Chorschule St. Johannes Baptist und St. Heinrich in den vergangenen Wochen ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert hatten. Und am Ende reihten sich die Leichlinger Sängerinnen und Sänger ein, um gemeinsam mit den ausgesprochen geschulten Mädchenstimmen aus Köln zu singen. Was für ein Erlebnis. Und was für ein Motivationsschub, möchte man vermuten, denn die Domsängerinnen haben die Messlatte des Chorgesangs ziemlich hoch gehängt.