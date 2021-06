Bewegung, Abenteuer und Spaß : Budenbauen bis Schwimmenlernen – Ferien in Leichlingen

Leichlingen Die Sommerferien stehen bevor. Dank der niedrigen Inzidenzzahlen ist auch schon wieder einiges an Ferienprogramm möglich, unter anderem das abwechslungsreiche KuKi-Programm im Sinneswald und Spiel, Spaß und Spannung im Jugendzentrum.

In den ersten beiden Ferienwochen findet unter dem Motto „Spiel, Spaß & Spannung“ eine Ferienaktion im Kinder- und Jugendzentrum statt. Auf dem Programm stehen kreative Projekte, erlebnispädagogische Abenteuer und Sportangebote. Je 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können an der einwöchigen Aktion teilnehmen. Termine: 5. bis 9. Juli und 12. bis 16. Juli, je von 10 bis 17 Uhr. Der Ferienspaß kostet 50 Euro pro Kind und beinhaltet ein Mittagessen.

Die Erlebnis-Workshops in Vierergruppen richten sich an Kinder zwischen acht und elf Jahren. Die Mädchen und Jungen haben die Wahl, ob sie vormittags und/oder nachmittags, nur eine oder beide Wochen teilnehmen wollen. Je vier Kurse finden pro Woche statt: zwei vormittags von 9 bis 12 Uhr, zwei nachmittags von 13 bis 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Workshop. Die Anmeldung per E-Mail geht andiese Adresse: [email protected] oder über Telefon 02175 2854.

Das Blütenbad bietet in den Sommerferien Anfänger-Crash-Kurse an. Bei dem Intensivkurs stehen das Erlernen der Schwimmbewegungen mit und ohne Hilfsmittel und der Aufbau der Kraft, der Kondition und der Schwimmtechnik im Voedergrund. Der erste Kursus startet am 5. Juli, der letzte beginnt am 2. August. Die Kurse zu 99 Euro beinhalten jeweils zehn Kursstunden à 45 Minuten und sind für Kinder ab fünf Jahren konzipiert.