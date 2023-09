Live-Musik, Kirmes, Kulinarisches Leichlingen feiert drei Tage lang Stadtfest

Auch der Bürgerbusverein stellt sich auf das Stadtfest ein. Er verkehrt in der Zeit nicht laut Fahrplan. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass es aufgrund der Aufbauarbeiten bereits ab Freitagmittags zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommt und die Haltestellen nicht mehr planmäßig angedient werden können, teilt Werner Spitzer, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, mit. Der Bürgerbus werde deshalb am Freitag, 15. September, nur vormittags von 8.15 bis 12.30 Uhr eingesetzt. Die Fahrten am Nachmittag und am Samstag, 16. September, entfallen. Ab Montag, 18. September, verkehre der Bus wieder fahrplanmäßig.