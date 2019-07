40 Jahre : Leichlingen feiert mit englischen Freunden

Heidrun Glage, Winfried Reichwald, Gabi Vesper und Karl-Heinz Weiss (von links) an der Henley-Brücke mit Stein. Sie bereiten die Jubiläumsfeier vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Vor 40 Jahren wurde die Partnerschaft mit Henley-on-Thames besiegelt. Zum 25. Geburtstag gratulierte Boris Johnson.

Nein, vom Brexit lassen sich die Mitglieder des Henley Clubs nicht entmutigen. In diesem Jahr feiern die 136 Mitglieder das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Leichlingen mit Henley-on-Thames. Und für die Zukunft haben Stadt und Henley Club noch viele Pläne, allen voran die Feier zum 40. Geburtstag Anfang Oktober. Dann kommen die englischen Gäste für ein langes Wochenende nach Leichlingen, im nächsten Jahr folgt dann der Gegenbesuch in Henley.

Ursprung der Städtepartnerschaft war ein Schüleraustaustausch 1976. Winfried Reichwald und Cornelie Oeltzschner, damals Lehrer an der Hauptschule Leichlingen, organisierten den Austausch mit der Gillott’s School in Henley. Es folgten weitere Schüleraustausche von Hauptschule und Gymnasium. 1977 besuchten sich die Politiker der beiden Städte gegenseitig, am 18. November 1977 wurde die Städtepartnerschaft offiziell besiegelt.