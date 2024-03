Liberale in Leichlingen bestätigen Vorsitzenden im Amt FDP-Chef Esser: „Wir bleiben Koalitionspartner“

Die Zahl der Beisitzer wurde in der Versammlung von drei auf vier erhöht. Michael Lintz wurde für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Als neue Beisitzer wurden Wolfgang Sonnleitner, Wolfgang Linder und Reiner Ernst Ohle gewonnen. Das Ziel für den Ortsverband sei, bei den Kommunalwahlen wieder in Fraktionsstärke in den Rat einzuziehen. Bis dahin erteilt Esser Forderungen aus den eigenen Reihen, die Jamaika-Koalition zu verlassen, eine Absage. Bei den Mitgliedern gebe es teils die Sichtweise, dass die Arbeit außerhalb der Koalition die FDP in den Umfragen stärken würde.