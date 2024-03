Nach der Cyber-Attacke Fahrzeuge können wieder im Rathaus zugelassen werden

Nach dem Cyberangriff auf den städtischen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT Ende Oktober 2023 war das Leichlinger Rathaus monatelange nahezu lahmgelegt. Für die Bürger vor allem umständlich und auch mit zusätzlichen Kosten verbunden: der Ausfall der Kfz-Zulassungsstelle im Bürgerbüro. Doch diese Zeiten sind nun - mehr oder weniger - vorbei. Seit diesem Montag, 18. März, haben die Bürger wieder die Möglichkeit, Dienstleistungen rund um das Kfz-Wesen wie An-, Um- und Abmeldungen im Leichlinger Rathaus wahrzunehmen. „Die Dienstleistungen können bis auf Weiteres jedoch nur in eingeschränktem Betrieb erfolgen – die Bearbeitung nimmt aktuell noch deutlich mehr Zeit in Anspruch“, schränkt die Verwaltung die frohe Botschaft ein bisschen ein.