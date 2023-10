Protest in Leichlingen Fahrraddemo für die Verkehrswende

Nachhaltige Klimapolitik und eine Verkehrswende auch in Leichlingen, das fordert Uwe Mähler und ruft am Samstag, 28. Oktober, um 11 Uhr wieder zu einer Fahrraddemo auf. „Das Mobilitätskonzept der Stadt Leichlingen ist längst fertig, aber es ist schon jetzt deutlich geworden, dass die Bürgerinnen und Bürger auf ihrer politischen Agenda eine fahrradfreundliche Stadt wünschen und hier große Defizite sehen. Und was ist passiert bislang? Nichts“, schreibt Mähler in seinem Aufruf. Doch es müsse jetzt schnell etwas passieren. „Wir treffen uns am Rathausvorplatz und fahren dann mit dem Rad und mit Musik durch die Leichlinger Straßen, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen.“