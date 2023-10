Roderbirken in Leichlingen Fachklinik informiert über Herzerkrankungen

Im Rahmen der Herzwoche organisiert die Klinik Roderbirken am Samstag, 4. November, ein Seminar zum Thema „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand“. Von 9.30 bis 12.45 Uhr stehen Vorträge und Diskussionen auf dem Programm. In Deutschland sterben schätzungsweise 65.000 Menschen pro Jahr am plötzlichen Herztod. Risikofaktoren für eine koronare Herzkrankheit (KHK) sind Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin) und Rauchen. In der Herzwoche 2023 soll über Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen informiert werden. Kontakt: Klinik Roderbirken, Telefon 02175 824010.