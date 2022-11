Kostenloses Angebot in Leichlingen Experte berät online zu Wärmepumpen

Der Austausch fossiler Heizungssysteme gewinnt zunehmend an Bedeutung. „Im Neubau und in Bestandsgebäuden ist die Wärmepumpe (luft-, wasser- oder solegeführt) derzeit eine der zukunftssichersten Heizungstechnologien“, heißt es von der Leichlinger Stadtverwaltung. „Für die Wärmepumpe sprechen der steigende Anteil erneuerbarer Energien am deutschlandweiten Strommix und die steigenden Preise für fossile Brennstoffe.“