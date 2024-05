Ex-Profispieler Kretschmer wird Trainer der Herren in Leichlingen LTV-Tennisabteilung feiert Saisoneröffnung unter neuem Flutlicht

Hell beleuchtet wird ab sofort auch ein besonderer Neuzugang in der Tennisabteilung: Gero Kretschmer. Der ehemalige Bundesligaspieler wird, so gab die Abteilung am Mittwoch bekannt, der neue Herrentrainer beim LTV. Der gebürtige Kölner – Jahrgang 1985 – ist vor allem im Doppel kein unbeschriebenes Blatt, erreichte in der Disziplin Platz 79 der Weltrangliste. Im Februar 2015 gab es den einzigen ATP-Turniersieg – erzielt in Quito (Ecuador) an der Seite von Alexander Satschko. Davor und danach gab es Halbfinal-Teilnahmen des Tennisprofis.