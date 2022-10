Kritik an Finanzplänen in Leichlingen : „Haushalt hätte so nie eingebracht werden dürfen“

„Haushalt hätte so nie eingebracht werden dürfen“

Kritik an Finanzplänen in Leichlingen

Leichlingen Bürgermeister Steffes und Kämmerer Knabbe hatten einen Etat mit einem Minus von mehr als zehn Millionen Euro eingebracht. Ex-FDP-Ratsherr Lothar Esser kritisiert die Etatplanung und glaubt die Gründe für Riesendefizit nicht.

Auch wirft er den Verantwortlichen vor, die Gründe für die gegenüber früheren Planungen stark abweichenden Zahlen zu verschleiern: „Die in der Öffentlichkeit vorgetragenen Begründungen, es mangele unter anderem an Planungsvorgaben seitens des Landes, wirken wenig glaubwürdig und sind zum Teil sogar unzutreffend.“

Zudem beklagt er, der vorgelegte Haushaltsplanentwurf zeige einmal mehr, dass gesicherte überjährige Planungen, an denen sich orientiert werden könne, in Leichlingen eher selten seien. Dies sei in den vergangenen Jahren schon vielfach offenbar worden, wenn die Jahresabschlüsse der Stadt Leichlingen mit den Haushaltsplanungen verglichen worden seien. Abweichungen von mehreren Millionen Euro seien nicht selten und ungewöhnlich gewesen.