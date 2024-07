Kirche in Leichlingen Stühlerücken in der Gemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde Leichlingen hat einen neuen Pfarrer: Am 7. Juli wurde Michael Lehmann-Pape offiziell im Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Genau genommen ist er allerdings nicht ganz neu: Bereits seit April 2023 hatte er eine Vertretungsstelle in Leichlingen inne, musste sich aber trotzdem mit Probegottesdienst und -unterricht noch einmal offiziell bei der Gemeinde bewerben. Das Presbyterium wählte ihn im Februar dieses Jahres. „Es hatte sich einfach gut zusammengefunden“, sagt Lehmann-Pape.