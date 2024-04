Politik in Leichlingen Etatberatungen in den Juni verschoben

„Grund dafür sind die in den vergangenen Wochen von der Politik eingereichten umfangreichen Anträge und Anfragen zum Haushalt. Diese müssen vorab von der Verwaltung geprüft werden“, heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund des Umfangs, aber auch der „teilweise nicht nachvollziehbaren bis rechtswidrigen Forderungen“ gehe damit ein hoher Bearbeitungsaufwand einher, der die Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans für die Haushaltsplanberatungen unmöglich mache. Im April tagen nur noch der Infrastrukturausschuss am 22., der Rechnungsprüfungsausschuss am 23. und der Rat am 29. April. „Die Stadtverwaltung wird die Zeit bis zum kommenden Ausschussturnus nutzen, um der Politik eine Liste der aktuellen freiwilligen Leistungen mit möglichen Einsparpotenzialen sowie weitergehenden Einnahmepotenzialen vorzulegen. Aufgabe der Kommunalpolitik ist es dann, solche Maßnahmen im Zuge der Haushaltsplanberatungen zu benennen, die das zurzeit bestehende Haushaltsplandefizit in Höhe von 9,8 Mio. Euro wesentlich verbessern würden und ein Haushaltssicherungskonzept vermeiden könnten“, vermeldet die Stadtverwaltung. Unter die freiwilligen Leistungen fielen auch kostenintensive Maßnahmen, die von der Politik beschlossen worden seien, zum Beispiel für Stadtplanung oder Klimaschutz.