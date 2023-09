Thema im Sozialausschuss Leichlingen Es fehlt an Platz und Geld für Flüchtlinge

Wie steht es um die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Sozialausschuss am Montagabend. „Wir sind am Limit”, betonte Sozialamtsleiterin Romana Arendes. Das gelte nicht nur für die Unterbringung der Menschen, auch bei Personal und Finanzen werde es knapp. Insgesamt 725 Geflüchtete beherberge die Blütenstadt aktuell, das entspreche einer Erfüllungsquote von 111 Prozent. Das bedeute, dass derzeit mehr Menschen aufgenommen würden als vom Gesetz gefordert.