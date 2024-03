Flüchtlingszahlen in Leichlingen Erste Ukrainer kehren in die Heimat zurück

Ob es wirklich schon ein Trend oder doch nur eine Momentaufnahme ist, konnte Bereichsleiter Ingolf Bergerhoff im Sozialausschuss nicht sagen. Jedenfalls berichtete er, dass die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffskrieges auf ihr Land nach Deutschland geflüchtet und in Leichlingen untergekommen seien, zuletzt geringfügig (-20) zurückgegangen sei. „Wir stellen fest, dass einige Flüchtlinge in die Ukraine zurückgekehrt sind“, sagte Bergerhoff. Aktuell halten sich 299 ukrainische Migranten in Leichlingen auf plus 425 Menschenn aus 28 anderen Nationen. Damit erfüllt die Blütenstadt ihre Aufnahmeverpflichtung erst zu knapp 92 Prozent, 37 Personen könnten ihr noch zugewiesen werden.