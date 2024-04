Hausärzte in Leichlingen Erste Arztpraxis zieht an künftigen Rathausvorplatz

Die Hälfte der Ärzte und Teile der MFA stammen aus der ehemaligen Praxis Bodenhausen, Heinemanns haben bislang an der Goethestraße praktiziert. Dort will Siegfried Heinemann weitermachen, eine Kassenarztpraxis gibt es dort aber nicht mehr. „Wir hatten schon länger die neue Praxis geplant und wollten dann kontinuierlich wachsen“, erzählt Florian Heinemann. Doch dann sei man mit Gülden Cirak-Morgül ins Gespräch gekommen: Mit einem Schlag war die Praxis groß. Und das ist noch nicht das Ende: „Im Laufe dieses Jahres haben wir eine weitere Fachärztin in Teilzeit in Aussicht“, kündigt Florian Heinemann an.