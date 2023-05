Verkehrsunfall in Leichlingen Schon wieder Crash in Ziegwebersberg

Schon wieder hat es an der Kreuzung Landwehrstraße/Stockberg gekracht: Am Montagnachmittag stießen zwei Pkw dort so zusammen, dass beide Fahrzeugführer mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Unfallablauf war zunächst unklar, die Aussagen der Unfallbeteiligten und -beobachter unterschieden sich wohl. So viel ist klar: Ein blaues Auto fuhr einem roten so in die Fahrertür, das es umkippte und auf der Seite liegend im Straßengraben landete.