Erschütternder Bericht Erinnerungen an eine dramatische Flutnacht an der Ahr

Marco Martin musste um Fassung ringen, als er in der Spinnerei Braun und Brudes seine Erinnerungen an die dramatischen Stunden in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 vor einem gespannten Publikum vorlas. „Da wurde das Leben in einer halben Stunde komplett umgekrempelt.“ Er begann, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Martin hat die aufregendsten Ereignisse seines Lebens aufgeschrieben und im Buch „Nichts ist mehr so wie es wAHR“ veröffentlicht.