Früheres Rosenkaimer-Gelände in Leichlingen Erneute Offenlage für neue Straße an der Hochstraße

Darüber hinaus können die Unterlagen auch in Papierform im Vorraum der Verwaltungsnebenstelle Am Schulbusch 16 eingesehen werden. Bürger haben dazu Gelegenheit montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. „Während dieser Zeit können auch schriftliche Anregungen und Stellungnahmen eingereicht werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Mündliche Stellungnahmen zur Niederschrift seien nach vorheriger Vereinbarung unter Telefon 02175 992367 oder per E-Mail an miriam.jahn@leichlingen.de möglich. Auskunft erteilt unter diesen Kontaktdaten Miriam Jahn vom Stadtplanungsamt.