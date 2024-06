Wegen Hochwassers in Süddeutschland Entenrennen wird verschoben

Das Hochwasser in Süddeutschland hat auch Auswirkungen auf die Blütenstadt: Die DLRG Leichlingen hält sich bereit, um im Notfall vor Ort unterstützen zu können. Darauf bereiten sich die Lebensretter bereits vor. Nicht mitwirken können sie deshalb am Entenrennen, dass die Junge Union (JU) für den kommenden Samstag, 8. Juni, auf der Wupper geplant hatte. Das wird nun verschoben. „Die Teilnahme der DLRG am Entenrennen ist elementar, damit die Sicherheit rund um die Wupper gewährleistet werden kann und die Enten wieder aus der Wupper eingesammelt werden können“, teilt Organisator Maurice Winter mit. Die Sicherheit der Menschen in Süddeutschland habe selbstverständlich Priorität. Die Startnummern und Lose behalten laut JU ihre Gültigkeit, das Rennen wird innerhalb der nächsten drei Monate nachgeholt.