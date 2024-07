Kultur auf dem Hof in Leichlingen Ensemble Quadro Nuevo spielt auf dem Bauernhof

Das ist auch so am kommenden Wochenende, wenn am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr das Ensemble Quadro Nuevo auf den Bauernhof in Oberschmitte 19 kommt. „Aufgrund der großen Nachfrage wurden einige zusätzliche Sitzplätze organisiert, sodass noch Tickets zur Verfügung stehen. Diese gibt es online unter bergisch-live.de oder in den Vorverkaufsstellen von Bergisch-Live; in Leichlingen in der Buchhandlung Pavlik und in Witzhelden bei Glücksmomente geschenkt“, teilt das städtische Kulturbüro aktuell mit. Der Eintritt kostet 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Veranstaltung wird unterstützt durch Fördermittel der Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln.