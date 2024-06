Instrument zur Qualitätssicherung Elternbefragung in der Kindertagespflege

Die Stadt will es wissen: Wie gut ist die Kindertagespflege in Leichlingen? Auf kita.nrw.de heißt es „Jedes Kind hat ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung, ab dem vollendeten dritten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung.“ Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis schwer umzusetzen. Noch immer gibt es nicht genug Kita-Plätze in Deutschland, und spätestens seit der Corona-Pandemie leidet die Betreuung in den vorhandenen Kitas auch noch unter wachsenden Personalmangel.